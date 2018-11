Accountants: controle WNT is economisch onverantwoord

Het controleprotocol voor de Wet normering topinkomens 2018 is "technisch uitvoerbaar, maar door de complexiteit economisch onverantwoord". Dat stelt Coziek, de sectorcommissie van de NBA die zich richt op de zorgsector, in een video over de kwestie.

Coziek-voorzitter Rob Leensen (partner EY) en Coziek-lid Mike Tagage (partner BDO) benadrukken in de video dat de totale kosten van de controle van de WNT voor de circa 1500 zorginstellingen in ons land inmiddels zo'n tien miljoen euro per jaar bedragen. Dat is nog los van kosten voor de zorginstellingen zelf en het ambtelijk apparaat.





Het advies van Coziek is om de controle op de WNT niet meer bij de accountant neer te leggen. De baten wegen niet tegen de kosten op, stelt Coziek-voorzitter Leensen in het FD en in een toelichting op BNR Nieuwsradio. Het accountantsberoep zal een bijdrage leveren aan de wetsevaluatie.

Eerder was ook de NBA-werkgroep COPRO al kritisch over de uitvoerbaarheid van de WNT. De werkgroep noemde het Controleprotocol WNT 2018 en de eraan ten grondslag liggende Wnt-regelgeving als "economisch onverantwoord' en het protocol "uitvoerbaar onder voorbehoud".