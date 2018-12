'Kijk naar talent, niet naar handicap'

Nederland moet beter kijken naar wat mensen met een handicap kunnen. Daar valt voor iedereen veel mee te winnen. Dat zegt de organisatie HandicapNL op de 26ste internationale dag voor mensen met een beperking.

"Nederland loopt duizenden talenten mis, doordat er veel te beperkt wordt gedacht over mensen met een handicap. Slechts één op de drie mensen van deze grote groep heeft betaald werk. Terwijl al deze mensen een bijdrage willen én kunnen leveren aan de samenleving, mits hun talent erkend wordt. Men ziet vooral de handicap en is blind voor de loodgieter, bakker, zanger of leraar die daarachter schuil gaat", stelt HandicapNL.

Het is niet een handicap die mensen bijzonder maakt, maar een talent, aldus een woordvoerder van de organisatie, die daar daarover nu een campagne begint. (ANP)