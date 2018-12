Twintig procent van de mantelzorgers zit krap

Een op de vijf mantelzorgers heeft moeite om de kosten van het mantelzorgen op te brengen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim drieduizend mantelzorgers, meldt Trouw. De meest genoemde post zijn reiskosten, bijvoorbeeld voor kinderen die naar hun ouders in een andere woonplaats moeten reizen, of voor het vervoer van degene die zorg nodig heeft.

Verder hebben veel mantelzorgers een hoge telefoonrekening en betalen ze mee aan de eigen bijdrage voor zorg. Voor bijna een derde van de mantelzorgers zijn al dit soort mantelzorgkosten samen hoger dan honderd euro per maand.



"We moeten de kosten voor het mantelzorgen serieus nemen", zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, de vereniging van mantelzorgers die medeverantwoordelijk is voor het onderzoek. "Er zijn ruim 850.000 Nederlanders die langere tijd intensief voor een naaste zorgen. Op de langere termijn gaat dit voor sommige van hen om bedragen van duizenden euro’s." (ANP)