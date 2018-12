Rotterdam-Rijnmond start duobanen op ambulance en SEH

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) wil samen met het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC het personeelstekort gaan aanpakken. Een van de opties is een duobaan op de ambulance en in de SEH.

Dat meldt het AD op 3 december. Het idee achter een duobaan is dat de werkzaamheden meer gevarieerd worden, omdat verpleegkundigen op de ambulance zelfstandig werken en op de SEH juist in een team. De instellingen vissen in dezelfde personeelsvijver en mogelijk willen kandidaten niet kiezen tussen al dan niet teamwerk. Studenten in opleiding voor ambulanceverpleegkundige zullen als eerste zo’n duobaan mogen proberen.

Medium care

Inmiddels is de personeelsvraag bij AZRR iets minder urgent. Vorig jaar waren er dertig vacatures, nu zijn dat er nog dertien. Dat komt door het invoeren van de medium care ambulance. Die doet ritten zonder spoed waarbij een patiënt alleen moet worden bewaakt. Hiervoor heeft de verpleegkundige geen afgeronde ambulanceopleiding nodig. Mbo-niveau met een korte interne opleiding is voldoende.