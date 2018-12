Zorgappartementen in Klosterhoaf Arcen

Het oude gemeenschapshuis Klosterhoaf in Arcen wordt niet gesloopt. Het wordt gerenoveerd en biedt straks plaats aan ouderen die 24-uurs-zorg nodig hebben.

Dat meldt Omroep Venlo. In totaal komen 24 kamers er in het oude gemeesnchapshuis, verdeeld over twee bouwlagen. Het pand wordt hersteld in de originele staat. Dit betekent dat de kenmerkende hoge ramen terugkeren en de gedeeltes die later aan het pand zijn toegevoegd worden gesloopt. De renovatie start in 2019.

Door de komst van de zorginstelling hoeven ouderen die 24-uurszorg nodig hebben niet meer weg uit het dorp. Het wordt ook mogelijk om na een operatie in Arcen te revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Klosterhoaf haar deuren opent.