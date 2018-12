Arduin locatie Aagtekerke voldoet aan eisen inspectie

De zorgverlening bij Aagtekerke, een locatie van Arduin, voldoet weer aan alle normen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft daarom een eerder opgelegde aanwijzing beëindigd.

Arduin, een Zeeuwse organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, kreeg de aanwijzing op 10 oktober. De inspectie had tekortkomingen gevonden op het gebied van het cliëntdossier, de deskundigheid van zorgverleners, het sturen op kwaliteit en veiligheid, medicatie en vrijheidsbeperking. In samenwerking met zorgorganisatie 's Heeren Loo heeft Arduin nu de kwaliteit van zorg verbeterd.

Bevel

Eerder legde de IGJ aan deze locatie een bevel op. Het bevel hield in dat de zorg aan de inwonende cliënten op deze locatie moest worden beëindigd. Dat is ook gebeurd. Vervolgens is de aanwijzing gegeven om overige tekortkomingen bij locatie Aagtekerke weg te nemen. "Arduin zal, voordat er weer nieuwe cliënten opgenomen worden, eerst een visie op de zorg en begeleiding op de locatie Aagtekerke ontwikkelen. Pas daarna wordt bepaald welk type zorg in de toekomst passend is", schrijft de inspectie.

Samenwerking met 's Heeren Loo

De inspectie heeft bredere zorgen over de kwaliteit en veiligheid bij Arduin. Daarover is de IGJ in gesprek met de raad van bestuur van Arduin.

Arduin maakte op 28 november bekend dat zij de mogelijkheid onderzoekt om Arduin als aparte Zeeuwse regio onderdeel te laten uitmaken van ’s Heeren Loo, om de kwaliteit en continuïteit van zorg in Zeeland te kunnen garanderen. ’s Heeren Loo heeft de afgelopen tijd al kennis en menskracht aan Arduin ter beschikking gesteld. De IGJ ondersteunt deze samenwerking.