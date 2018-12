Amsterdam UMC en AvL doen mee in protonencentrum Delft

Het Amsterdam UMC ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek sluiten zich aan bij HollandPTC. HollandPTC is het door Erasmus MC, LUMC en de TU Delft opgerichte behandelcentrum voor protonentherapie, gevestigd op de campus van de TU Delft.

De Amsterdamse ziekenhuizen sluiten zich aan bij het centrum zodat hun patiënten sneller toegang krijgen tot protonentherapie. Tegelijkertijd blijft hun behandelaar actief bij de behandeling betrokken blijft en doet hij kennis op over de therapie. De Amsterdamse behandelaars werken ook mee aan de kennisontwikkeling en verbetering van protonentherapie.

Het bepalen van de waarde van protonentherapie als aanvulling op andere behandelvormen van kanker is een belangrijk doel van HollandPTC. Om deze missie te realiseren werd bij het tekenen voor de samenwerking met Amsterdam een cheque van 2.7 miljoen euro overhandigd aan de eerste zeven onderzoeksgroepen.

Protonen

De meeste patiënten worden bestraald met fotonen (röntgenstraling). Een bundel met fotonen geeft zijn dosis af voor, in en achter de tumor. Bij protonentherapie geeft de bundel geen dosis af achter de tumor, waardoor weefsel dat om de tumor zit minder wordt beschadigd.

Protonentherapie is hierdoor geschikt voor patiënten met specifieke vormen van kanker in kwetsbare gebieden. Op dit moment is protonentherapie een standaardindicatie voor kinderen met tumoren, tumoren in het oog en bepaalde tumoren in de wervelkolom.

HollandPTC heeft in totaal drie behandelkamers waarvan de eerste nu in gebruik is genomen. De tweede behandelkamer is binnen afzienbare tijd operationeel. De derde, die als enige in Nederland is ingericht voor de behandeling van patiënten met oogtumoren, zal in de loop van 2019 open gaan.