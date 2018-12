Espria sluit meerjarenovereenkomst met Zorgboodschap

Boon Food Group gaat boodschappen doen voor zorginstelling Espria. Boon-dochter Zorgboodschap heeft vorige maand een meerjarenafspraak gesloten met Espria. Dat betreft alle leveringen van boodschappen aan cliënten en bewoners van Icare, GGZ Drenthe, De Trans en Zorggroep Meander.

Dat meldt Zorgboodschap op 4 december. De komende jaren gaat Zorgboodschap alle boodschappen verzorgen, samen met het facilitair bedrijf. Hierdoor worden logistieke bewegingen op de terreinen verminderd. Dat levert Espria besparingen op.

Foodservice

Zorgboodschap is onderdeel van het familiebedrijf Boon Food Group uit Dordrecht. Het betreft een online supermarkt voor de zorg die naast retail en foodservice artikelen ook medische voeding en huishoudelijke artikelen levert op elke gewenste plek in de zorg. Het bedrijf is lid van de inkoopvereniging Superunie.



Zorgconcern Espria verleent via verschillende zorgorganisaties in de Espria groep bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg. Deze zorgaanbieders werken elk in een eigen regio in het noordoosten, het midden en het noordwesten van Nederland.