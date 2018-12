MST benoemt 'ouderenspecialist’ De Rooij als bestuursvoorzitter

Sophia de Rooij wordt per 1 februari 2019 de nieuwe bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Ze volgt in deze rol Bas Leerink op, die na vijf en een half jaar vertrekt naar adviesbureau IG& H. De Rooij is hiermee de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter van MST.

De Rooij is momenteel hoogleraar Interne geneeskunde met als leerstoel Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daarnaast is ze waarnemend afdelingshoofd Interne Geneeskunde, hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en directeur van het Alzheimercentrum Groningen. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, richtte in 2002 in het AMC de afdeling Geriatrie - Ouderengeneeskunde op, promoveerde in 2006 en werd in 2012 benoemd als hoogleraar. Tussen 2011 en 2016 was zij bestuurlijk actief in de Nederlandse Internistenvereniging.

Ketenzorg

Zij is op verschillende manieren belangrijk geweest bij de groei en ontwikkeling van de ouderengeneeskunde c.q. geriatrie in Nederland en daarbuiten. Zo heeft zij haar vooruitstrevende visie op transmurale ketenzorg niet alleen nationaal maar ook internationaal uitgedragen. Dit heeft onder meer geleid tot de Transmurale Zorgbrug en tot Hospital@Home, een innovatief zorgprogramma dat effectieve ouderenzorg in de keten mogelijk maakt.

Verbindend

Met de benoeming van De Rooij kiest de raad van toezicht voor een bestuurder met een moderne, verbindende stijl en een resultaatgerichte aanpak. Daarnaast heeft ze een brede ervaring met de inbreng van technologie in de geneeskunde en een groot nationaal en internationaal netwerk. “Haar ervaring en expertise sluiten goed aan bij de strategie van MST”, zegt voorzitter Frans van Vught. “Dat is van belang om MST in de komende jaren in de volgende ont wikkelingsfase te brengen.”