Menzis CFO stapt over naar busbedrijf

Menzis CFO Frank Janssen start per juni 2019 als CEO bij openbaar vervoersbedrijf Keolis Nederland. Na 8 jaar bij de zorgverzekeraar stapt Janssen over naar de openbare vervoersector. Een branche die hem niet vreemd is: eerder was hij bij Connexxion werkzaam.

In oktober 2010 trad Janssen in dienst bij Menzis als directeur Financiën en was daarna directeur Operations totdat hij in april 2015 als CFO en vice voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd.

Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van Menzis: "We zullen hem als betrokken en kundige bestuurder missen, maar tegelijkertijd wensen we hem veel succes bij deze mooie nieuwe klus. Frank is de afgelopen acht jaar van grote waarde geweest voor Menzis. Daar zijn we hem bijzonder erkentelijk voor."