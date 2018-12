Helen Dowling Instituut vernieuwt raad van toezicht

Ginel van Weering en Michiel van Roozendaal treden op 1 januari aan als nieuwe leden van de raad van toezicht van het Helen Dowling Instituut (HDI), dat zich richt op psychologische zorg bij kanker. Zij volgen Marc van Gelder en Jan Dekker op.

Van Weering is bestuurder van Naviva Kraamzorg en bekleedde daarvoor verschillende functies in het bedrijfsleven, waaronder PostNL, Start People Nederland en Amsterdam RAI. Ook was zij betrokken bij de oprichting van stichting Pink Ribbon en bestuurslid van de Borstkankervereniging Nederland.

Van Roozendaal heeft meer dan 25 jaar ervaring bij Unilever en de NS en is momenteel voorzitter van de raad van bestuur bij Rivas Zorggroep. Van Roozendaal is beoogd voorzitter om in de loop van 2019 de huidig voorzitter Jan Dekker op te volgen.