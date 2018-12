Hof heropent meineedzaak tegen schouwarts

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft woensdag 5 december de strafzaak heropend tegen een schouwarts die in hoger beroep ging tegen een veroordeling wegens meineed.

De arts kreeg in november 2016 een taakstraf van 180 uur wegens meineed nadat hij – mogelijk dus ten onrechte - had verklaard dat hij een telefoontje met de huisarts van een vrouw had gepleegd.

De schouwarts had verklaard dat de vrouw door een val om het leven was gekomen, terwijl later bleek dat zij was geslagen. Daarop had hij gezegd dat hij met de huisarts van de vrouw had gebeld, die had gezegd dat ze vaker viel.

Telefoontje

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot de arts te vervolgen toen het geen registratie van dit telefoongesprek kon vinden. De rechter meende dat de arts met het verhaal over het telefoontje probeerde te verhullen dat hij zijn werk niet naar behoren had gedaan en legde de schouwarts 180 uur werkstraf op. De schouwarts ging in hoger beroep. Het hof wil nu precies weten wie welke handelingen in het EPD van de overleden vrouw heeft verricht, en wat de inhoud van de toegevoegde documenten en bestanden precies betekent.