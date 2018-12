Chirurg 'verrast' door einde samenwerking Franciscus & Vlietland

Op de afdeling kaakchirurgie van het Franciscus Gasthuis en Vlietland worden per 1 januari de chirurgen vervangen. Volgens het ziekenhuisorganisatie is de samenwerking 'in goed overleg' beëindigd. Kaakchirurg Pieter de Roos reageert in tegenover RTV Rijnmond verrast en spreekt van een eenzijdig besluit van het ziekenhuis.

Het vertrek van de chirurgen zou een eind moeten maken aan de ophef rondom de afdeling kaakchirurgie. De Roos, die sinds 1984 bij het ziekenhuis werkzaam was, bracht samen met een collega de fraude van een van de leden hun praktijk onder de aandacht van het ziekenhuis. Ze keken dossiers door om de fraude te achterhalen. Het ziekenhuis verweet hen daarop dat ze in de patiëntenadministratie hadden gewroet, aldus RTV Rijnmond.

De partijen stonden diverse keren voor de rechter. Op 9 maart staat een nieuwe zitting op de kalender. Die zitting gaat over of de ziekenhuizen de specialisten nog moet toelaten. De vraag is of de zaak doorgaat, omdat de artsen per 1 januari niet meer werken bij Franciscus.

Het Franciscus betreurt de gang van zaken. ''Wij waarderen de kwalitatief goede patiëntenzorg, die de kaakchirurgen de afgelopen jaren hebben verleend. Franciscus Gasthuis & Vlietland verwacht binnen een halfjaar weer volledig de medische zorg vanuit kaakchirurgie te kunnen bieden,'' schrijft de organisatie in een reactie.