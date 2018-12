Diagnostiek in eerste lijn bespaart tientallen procenten

Verplaatsing van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk kan de directe kosten van diagnostiek met 27 procent tot zelfs 45 procent drukken. Dat leert een in 2017 gestart traject waarbij radiologen in samenspraak met de huisarts diagnostiek, meer in het bijzonder echografie, in de huisartsenpraktijk verrichten.

Aan de nieuwe werkwijze doen meer dan honderd huisartsen mee in Den Haag, Breda, Leiden, Den Bosch en Haarlem. Naast de huisartsen en radiologen zijn ook zorgverzekeraars CZ en Menzis en zorginnovator PluhZ betrokken. PluhZ zorgt onder meer voor logistieke afhandeling en digitale ondersteuning van de echografie in de eerste lijn.

Kostenverschil

De betrokken zorgverleners hebben inmiddels 10.000 patiënten gezien. Voor Menzis en de Universiteit Twente reden om de eerste resultaten op een rijtje te zetten. Gemiddeld bleken de directe kosten van echografie op locatie 27 procent lager dan in het ziekenhuis, voor sommige handelingen was dit zelfs 45 procent en meer. Daarnaast waren er 12 tot 14 procent minder onnodige verwijzingen naar de tweede lijn c.q. ziekenhuis. Bovendien daalde het aantal diagnostische aanvragen gemiddeld met 7,8 procent. “Het tarief in het ziekenhuis voor een echo bedraagt 87 euro, binnen ons traject is dat 63 euro”, licht PluhZ-directeur Robert Weij het kostenverschil toe. “Er hoeft ook geen consult in het ziekenhuis geopend te worden.”



Naast grotere kosteneffectiviteit resulteerde het traject ook in grotere patiënttevredenheid. Doordat patiënten complex onderzoek bij zijn vertrouwde huisarts kon laten doen, waren de meesten meer gerustgesteld en hadden ze minder behoefte aan verder onderzoek.

Geen meekijkconsult

Eén van de belangrijkste succesfactoren is volgens Weij de leidende rol van de huisarts. “We zijn te gast bij de huisarts, die is in de lead”, aldus Weij. “Het is ook nadrukkelijk geen meekijkconsult, want daarbij voelt de huisarts zich al snel een meekijk-dokter. Deze manier van werken leidt tot veel betere interactie tussen specialist en huisarts.”

Daarbij blijft de huisarts verschoond van de praktische en logistieke beslommeringen rond het inplannen, organiseren en afhandelen van een diagnostisch consult. Een team van IT-specialisten zorg voor de planning en veilige opslag en uitwisseling van echografieën; assistenten zetten op locatie de apparatuur klaar, waarna de radioloog –al dan niet vergezeld door de huisarts- aan het werk kan. “Het grote verschil met andere projecten is dat wij alles regelen”, stelt Weij. “De huisarts is van voor tot achter ontzorgd.”

De actieve betrokkenheid van de huisarts maakt he traject ook anders dan e-health initiatieven waarbij patiënten thuis meten. “Onze ervaring is dat dit vooral aanslaat bij hoog opgeleide, gezonde mensen. Bij 80 procent van de patiënten blijft de apparatuur na drie maanden ongebruikt staan.”

Volgens Weij vindt de werkwijze inmiddels navolging onder gynaecologen, KNO-artsen en cardiologen. Daarnaast worden later dit jaar de namen bekend van vier nieuwe regio’s waar huisartsen en radiologen samen aan de slag gaan met ziekenhuisverplaatste diagnostiek.