Consortium BeterOud verwelkomt drie nieuwe leden

Het consortium BeterOud heeft er weer drie nieuwe leden bij. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), het Kenniscentrum Sport en ActiZ hebben zich onlangs aangesloten bij de beweging die ouderen in staat wil stellen hun leven zo zelfstandig mogelijk te blijven leiden.

"Uit onderzoek blijkt dat kunst enorm belangrijk is voor ouderen", licht Ingrid Smit (LKCA) toe. "Het LKCA sluit daarom graag aan bij BeterOud. We draaien al een tijdje mee en merken dat het heel goed is om met elkaar zaken op te pakken. Zo hebben we met Movisie, het Kenniscentrum Sport en Sociaal Werk Nederland mooie producties kunnen maken over vernieuwende dagactiviteiten voor ouderen."

Jolanda de Zeeuw van het Kenniscentrum Sport: "Het Kenniscentrum Sport wordt graag lid van BeterOud. Bewegen, op allerlei manieren, is heel belangrijk voor ouderen. Je kunt Beter Oud worden door actief te zijn. En natuurlijk zijn wij ook van de ‘teamsporten’, met elkaar kun je meer bereiken dan alleen. Het kostte me dan ook geen moeite om mijn directie te overtuigen."

"Voor ActiZ is aansluiten bij BeterOud een logische ontwikkeling", stelt directeur Wouter van Soest. "Er gebeurt steeds meer tussen de thuissituatie en het wonen in zorginstellingen. BeterOud speelt daar goed op in en wij hopen dat wij met de partners daar een goede bijdrage aan kunnen leveren."

BeterOud wil dat ouderen een zelfstandig en waardevol leven kunnen leiden ook als ze aanspraak moeten maken op zorg en hulpverlening. Het consortium is voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw en praat onder meer met het ministerie van VWS mee over de campagne voor de herwaardering van het ouder worden die in het voorjaar 2019 van start moet gaan.