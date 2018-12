Topklinische ziekenhuizen geven digitaal inkijk in kwaliteit

Optimale transparantie over de kwaliteit van zeer complexe, ‘topklinische’ zorgfuncties, dat is wat het STZ beoogt met het Topklinisch Zorgregister, dat op maandag 6 december is gelanceerd. Het openbare, online raadpleegbare register is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten, maar de STZ wil ook eerstelijns- verwijzers zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen bedienen.

“Met het register kunnen ziekenhuizen en huisartsen hun patiënten gaan verwijzen op strikt inhoudelijke gronden”, licht STZ-directeur Fenna Heyning het initiatief toe. “Ze kunnen er eenvoudig vinden wáár en hoe complexe zorg op topklinisch niveau wordt aangeboden.”

“Het register leidt voor de buitenwacht tot meer inzicht, maar heeft tegelijkertijd ook intern veel geldingskracht”, vult STZ-voorzitter Hans van der Schoot aan. “Medisch specialisten die bij onze leden complexe aandoeningen behandelen, kunnen er bevestiging in vinden voor de kwaliteit van hun werk.”

Criteria

De 26 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan het online register. In het register is de weerslag te zien van de toetsing van de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties. Deze topklinische functies zijn gewogen op basis van verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria, zoals de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en het multidisciplinaire karakter.

Commissie

Het STZ Topklinisch Zorgregister telt momenteel bijna honderd complexe zorgfuncties die als ‘topklinisch’ werden beoordeeld door een beoordelingscommissie onder leiding van oud-STZ-voorzitter Marjanne Sint. Deze commissie bestaat verder uit medici en bestuurders die verbonden zijn aan topklinische ziekenhuizen en vertegenwoordigingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Patiëntenfederatie Nederland. Volgens de initiatiefnemer is het online te raadplegen register is het eerste in zijn soort.

Piketpaal

De STZ benadrukt dat het register werk in uitvoering is. “Met de lancering slaan we een fraaie piketpaal”, aldus van der Schoot. “Maar de komende periode gaan we nog tientallen complexe behandelingen beoordelen. Het register krijgt daarmee een steeds groter belang voor zowel verwijzers en medici, als voor verzekeraars, overheid en de patiënten zelf.”

De term ‘topklinische zorgfunctie’ reserveren de STZ-ziekenhuizen voor de behandelingsaanpak van complexe aandoeningen. Binnen topklinische opleidingsziekenhuizen kent de behandeling een grote verwevenheid tussen patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. De komende periode wordt het aantal als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties telkens verder uitgebreid.

Topklinische opleidingsziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet direct zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 van deze ziekenhuizen.