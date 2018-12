Santeon-ziekenhuizen boeken kostbare tijdswinst bij beroerte

Patiënten die met een beroerte bij een van de Santeon-ziekenhuizen binnenkomen worden binnen 22 minuten geholpen. Dat is twee minuten sneller dan het landelijk gemiddelde en acht minuten sneller dan de norm. De tijdswinst is het resultaat van een een verbetercyclus waarvan Santeon de resultaten maandag openbaar heeft gemaakt.

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen samen aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met een beroerte ofwel cardiovasculair accident (CVA). CT-scans worden nu sneller gemaakt en alle onderzoeken worden beter op elkaar afgestemd. Zo wordt sneller vastgesteld dat het inderdaad om een beroerte gaat en kan een bloedverdunner worden toegediend om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft op te lossen. Een snellere start van de behandeling vermindert de kans op blijvend letsel.

Bij een beroerte krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. Hierdoor ontstaan plotselinge uitvalsverschijnselen, zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm. In Nederland worden ieder jaar 40 duizend patiënten met een beroerte opgenomen in een ziekenhuis.

Meer hierover op het value based healthcare-platform Qruxx.com