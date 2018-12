'Wetgeving voor zorgrobots schiet nog tekort'

De wet- en regelgeving voor robotica en kunstmatige intelligentie in de zorg, loopt achter op de staat van de techniek. Dat heeft grote gevolgen voor de aansprakelijkheid als er iets mis gaat. Wie is verantwoordelijk de leverancier, de programmeur of de zorgverlener die er mee werkt?

Dat was een van de prangende vragen op een themabijeenkomst bij Academy Het Dorp en Proeftuin Robotica in Arnhem, waar platform voor zorgtechniek Qruxx tech over schrijft. Maar een pasklaar antwoord hebben betrokken partijen nog niet geformuleerd, zo schetst Mauritz Kop, managing partner bij juridisch adviesbureau Artificiële Intelligentie & Recht. Het lijkt er op dat leveranciers aansturen op verantwoordelijkheid bij de arts of het ziekenhuis. Zo gebeurt dat ook in een andere sector: die van de zelfrijdende auto, vertelt Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon Risk Solutions. Bij het eerste ongeluk met een zelfrijdende auto stelde fabrikant Tesla meteen dat het niet aansprakelijk is.

Ethische code

Een robot wordt nog steeds gezien als een apparaat, vergelijkbaar met een magnetron en met vergelijkbare veiligheidseisen, zegt Beat Kreuter, global director service line consumer safety bij keuringsinstituut Dekra. Maar de technische stand van zaken is veel verder dan dat. En dat vraagt om een soort universele rechten van de robot, betoogt Mauritz Kop. De gronden daarvoor kun je niet alleen overlaten aan IT’ers, aldus Kop. “Daarom is een Europese Commissie bezig een ethische code te ontwikkelen. Die wordt over een paar weken gepresenteerd en daar moet wet- en regelgeving uit volgen.” Maar die moet dan ook weer niet op te strenge grondslag zijn, vindt Kop. “Wetgeving moet vooruitgang niet in de weg staan, dus geen rem vormen op de ontwikkeling van algoritmes.”



Kijk voor een uitgebreid verslag op Qruxx tech.