Inspecties 'voorzichtig optimistisch’ over kliniek van Michael P.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn “voorzichtig optimistisch” over het verbeteringsproces bij de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht. Dit blijkt uit de beoordeling van de inspecties van de tweede voortgangsrapportage die FPA Utrecht heeft gemaakt.

De inspecties hebben waardering voor de inzet, maar wijzen er op dat het werk nog niet is gedaan bij de FPA, onderdeel van Altrecht-dochter Fivoor. De kliniek kwam in opspraak na de moord op studente Anne Faber door Michael P. die in deze periode in de FPA verbleef. De FPA kwam onder intensiever toezicht nadat P. in oktober vorig jaar werd opgepakt voor het doden van Faber.

Volledig bezet

Volgens de inspecties heeft de FPA haar personeelsbestand kwantitatief grotendeels op orde; de teams zijn nagenoeg volledig bezet. Ook zijn er verschillende acties ondernomen om de kwaliteit van de teams te verhogen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is versterken van de onderlinge band, aldus de inspecties.

Ook de veiligheid in de FPA is verbeterd door bijvoorbeeld meer controles op drugsbezit van patiënten, melden medewerkers en de cliëntenraad aan de inspecties. Het behandelaanbod is uitgebreid en er zijn verslavingsexperts aangesteld. Binnen de kliniek zijn minder agressie-incidenten gerapporteerd die te maken hadden met middelengebruik.

Daarnaast zorgt de inzet van buurtcoaches en beveiligers er voor dat medewerkers en patiënten zich veiliger voelen op het terrein rondom de FPA. De burgemeester van Zeist, het OM en de politie overleggen samen met de FPA over bijvoorbeeld de aanpak van incidenten en klachten van omwonenden.