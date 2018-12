IGJ: Zorg+Geluk moet alle cliënten overdragen

De Zwolse thuiszorgorganisatie Zorg+Geluk moet binnen twee weken de cliënten hebben overgedragen. Dat staat in de tweede aanwijzing die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Zorg+Geluk heeft gegeven.

Dat meldt de IGJ op haar website. Pas als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen en de inspectie dat heeft getoetst, mag Zorg+Geluk weer cliënten aannemen.



Zorg+Geluk is een thuiszorgorganisatie met vijf cliënten in Zwolle en omgeving. Zij ontvangen allen zorg op basis van de Zvw.

Tekortkomingen

In augustus legde de inspectie Zorg+Geluk een aanwijzing op, omdat er risico’s waren voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zorg+Geluk kreeg drie maanden de tijd om de tekortkomingen op te lossen. Bij een nieuw bezoek zag de inspectie dat dat Zorg+Geluk niet was gelukt . De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Zorg+Geluk het met meer tijd wel zal lukken de risico’s weg te nemen. Daarom moeten de cliënten nu worden overgedragen.



Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de IGJ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.