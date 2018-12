Zilveren Kruis komt patiënt Lelystad tegemoet in vervoerkosten

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een regeling getroffen over de vergoeding van de vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers moeten maken ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de samenwerkende ouderenorganisaties in Lelystad (OSOL) zijn blij met deze regeling voor patiënten en hun bezoekers. De compensatieregeling is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB. “Hiermee kan worden voorkomen dat verzekerden afzien van behandeling vanwege te hoge reiskosten”, zegt directeur Manon Vanderkaa. “De regeling stelt bovendien naasten in staat om hun dierbaren op te zoeken. Dat voelt goed.”

Gebaar

Als gevolg van het faillissement wordt een deel van de behandelingen in MC IJsselmeerziekenhuizen (tijdelijk) verplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio. Patiënten die voor hun zorg verder moeten reizen naar een ander ziekenhuis, kunnen (tijdelijk) te maken krijgen met hogere vervoerskosten. Zilveren Kruis wil een positief gebaar maken naar zijn klanten in deze bijzondere situatie.

Bezoekers

Zilveren Kruis komt verzekerden tot 1 april 2019 tegemoet in de vervoerskosten die zij moeten maken bij behandeling in een ander ziekenhuis. Deze regeling geldt voor patiënten die al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen dan wel patiënten die wonen in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in MC IJsselmeerziekenhuizen zou plaatsvinden. De tegemoetkoming geldt ook voor hun bezoekers.