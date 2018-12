IGJ geeft aanwijzing aan Vinden & Binden

De IGJ heeft Vinden & Binden zorg en welzijn uit Best een aanwijzing gegeven. De zorgorganisatie krijgt twee weken de tijd om al haar Wlz-cliënten over te dragen en mag geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dat meldt de Inspectie op 11 december. De IGJ heeft er geen vertrouwen in dat de zorg binnen afzienbare tijd voldoende verbeterd is. Ook hebben de betrokken zorgkantoren in september en oktober 2018 gemeld dat de financiering met onmiddellijke ingang is stopgezet.

Dagbesteding

Vinden & Binden biedt ambulante begeleiding, dagbesteding en begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. De IGJ bezocht de organisatie in november 2018 voor de tweede keer. Toen werd duidelijk dat, door financiële problemen bij de organisatie, cliënten sinds september al geen dagbesteding kregen. Daarnaast zag de Inspectie dat voor een aantal cliënten de geleverde zorg niet overeenkomt met de zorgbehoefte en met de geïndiceerde zorgzwaarte van de cliënt. De beschreven zorgbehoeften zijn groter dan de daadwerkelijk geleverde zorg.



Daarnaast is de dossiervoering gebrekkig en kampt Vinden & Binden met personeelstekort, waardoor er maar één zorgverlener werkt op de locatie die de IGJ bezocht. Het grootste gedeelte van de dag zijn er daardoor geen begeleiders aanwezig, concludeert de inspectie. Bij incidenten en calamiteiten kan niet op tijd hulp worden geboden.