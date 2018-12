Nieuwbouw woonzorggebouw in Baarn toch gasloos

Begin 2019 wordt de nieuwbouw Schoonoord in Baarn, van Amaris Zorggroep en woningcorporatie Habion, opgeleverd. In drie gasloze gebouwen komen appartementen plus gezamenlijke ruimtes voor service zorg en ondersteuning. De ouderen gaan hier via Amaris wonen inclusief een zorgpakket of zelfstandig met de mogelijkheid tot thuiszorg.

De bouw is in april gestart, schrijft website Stedebouw & Architectuur. Pas later is de overstap naar gasloos gemaakt. Die is verplicht voor bouwaanvragen na 1 juli. Amaris en Habion wilden in de toekomst niet alsnog moeten ombouwen. Tijdens de bouw zijn cv-ketels ingeruild voor warmtepompen en op het dak liggen meer zonnepanelen dan aanvankelijk gepland. In totaal zijn het er iets meer dan vierhonderd.

Besparen

Zorgorganisatie Anmarius was meteen overtuigd over de wijzigingen in de plannen. “De energielasten gaan aanzienlijk omlaag. Het geld dat we besparen komt ten goede aan onze bewoners”, zegt manager vastgoed Herman Bezemer. Schoonoord bestaat uit drie gebouwen, met in totaal 53 appartementen en driehonderd vierkante meter aan algemene ruimtes voor ontmoeting, recreatie, restaurant, services, zorg en ondersteuning.