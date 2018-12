Opzij Top100 aangevoerd door antitabaksactivisten

Advocaat Bénédicte Ficq en longarts Wanda de Kanter zijn door Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouwen van 2018. De twee klaagden de tabaksindustrie aan in de strijd tegen roken. De bekendmaking van de jaarlijkse Opzij Top 100 van invloedrijkste vrouwen in ons land vond plaats in het Amsterdam Museum.

Hoofdredacteur van het maandblad, Marianne Verhoeven, zegt over het winnende duo: "We staan volkomen achter jullie en we blijven jullie volgen.''

De lijst bestaat uit tien categorieën met elk een winnaar. Ficq en De Kanter wonnen ook in de categorie gezondheid. Andere winnaars waren Ilse Warringa (cultuur), Eva Jinek (media), Beatrice de Graaf (onderwijs en wetenschap), Lilian Ploumen (politiek) en Bibian Mentel (sport). Verder is Margrite Kalverboer het meest invloedrijk op het terrein van openbaar bestuur/orde, Lotte de Bruijn van technologie, Shirin Musa van non-profit en Marry de Gaay Fortman op het terrein van het bedrijfsleven.

Het feministische maandblad bracht de Top 100 voor de tiende keer uit. Opzij wil hiermee de impact van vrouwen in onze maatschappij zichtbaar maken en vergroten. (ANP)