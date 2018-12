Zaans MC biedt Amsterdam Slaap Centrum onderdak

Het Amsterdam Slaap Centrum van MC Slotervaart wordt per 1 januari 2019 voorgezet in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) in Zaandam. Het Amsterdam Slaap Centrum is geaccrediteerd door de Federatie van Nederlandse Slaapcentra, het heeft een bovenregionale functie en verzorgt al vele jaren de diagnostiek en behandeling van het gehele spectrum aan slaap-waakstoornissen.

Door deze voortzetting is ook na het faillissement van MC Slotervaart de continuïteit van zorg voor patiënten met onder meer slaapapneu, rusteloze benen, slapeloosheid, parasomnie en narcolepsie gewaarborgd. Een groot deel van de medewerkers van deze specialistische afdeling verhuist mee naar het ziekenhuis in Zaandam.

De patiënten van het Amsterdam Slaap Centrum worden hierover op korte termijn per brief geïnformeerd. MC Slotervaart is blij dat de zorg voor deze patiënten, indien zij dit wensen, kan worden voortgezet in het Zaans Medisch Centrum.