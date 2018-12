Onderdelen Jade voor minderjarige vluchtelingen failliet

De delen van Zorggroep Jade die alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen en scholing bieden, zijn failliet verklaard. De stichtingen Jade Noord, Jade Flevoland en Jade AMV boden hun doelgroep kleinschalige woonlocaties in het noorden van het land en in Flevoland.

Jade kwam met het aanbod voor amv’s in zwaar weer toen de zorggroep de aanbesteding van de opvang en het onderwijs voor amv’s in het noorden ondanks rechtszaken kwijtraakte ten gunste van de stichting Elker in Groningen. De rechtbank Noord-Nederland heeft het faillissement woensdag uitgesproken.

Zorg gegarandeerd

De zorg voor de kinderen, die zonder ouders in Nederland wonen is gegarandeerd, nu Elker die zorg voortijdig overneemt, meldt Jade-directeur Jan Bollen in het Dagblad van het Noorden.

De ongeveer 45 personeelsleden bij de failliete onderdelen, krijgen ontslag aangezegd door curator Henk Ruis. De omvang van de schulden is nog niet helder. Andere delen van Jade, zoals Jade College, zitten niet in het faillissement.