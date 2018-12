'Tientallen artsen hebben contracten met producenten hulpmiddelen'

Tientallen topartsen van universitaire medische centra blijken contracten te hebben met internationale producenten van medische hulpmiddelen, variërend van implantaten als hartkleppen tot bekkenbodemmatjes. Artsen nemen onder meer betaald zitting in adviesraden, geven scholing en training, houden lezingen op gesponsorde congressen en voeren onderzoek uit in opdracht van de producent. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

In alle contracten zijn uitvindingen, ontdekkingen, onderzoeken, presentaties, rapporten of andere documenten met betrekking tot de diensten van de consultants geheim en het exclusieve eigendom van de producent van medische hulpmiddelen, aldus Follow the Money.



"Dit is niet in het belang van de patiënten", zegt Tineke Wolfswinkel, advocaat bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten, die alle contracten heeft bestudeerd. "Het uitgangspunt van de wetenschap is het delen van kennis. De contracten houden dit proces in feite tegen." (ANP)