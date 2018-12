Oudere grieppatiënten vaker naar verpleeghuis

Ziekenhuizen gaan oudere grieppatiënten sneller doorverwijzen naar verpleeg- en verzorgingshuizen en zorghotels om te voorkomen dat afdelingen verstopt raken door een grote toeloop. Het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft hiervoor samen met zorgorganisaties plannen ontwikkeld, schrijft Trouw.

Afgelopen winter was de griepgolf langer en omvangrijker dan andere jaren. Dit zorgde voor problemen in ziekenhuizen. Zorgloketten zullen nu de doorstroom vanuit ziekenhuizen regelen.



Ook hebben ziekenhuizen hun personeel aangespoord de griepprik te halen. De vaccinatiegraad in ziekenhuizen is daardoor gestegen van 13 naar rond de 20 procent. (ANP)