Oud-St. Anna-topman gaat Instituut Verbeeten leiden

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten heeft Ed Rutters benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij volgt op 1 maart 2019 Chiel Huffmeijer die sinds mei als interim bestuurder optrad.

Rutters heeft in zijn carrière verschillende bestuursfuncties binnen de zorg vervuld. Momenteel is hij werkzaam als ad interim bestuurder bij Klimmendaal Revalidatie. Tot begin 2017 was hij bestuursvoorzitter van de St. Anna Zorggroep.

Samenwerking

In zijn nieuwe rol wil Rutters zich met name sterk maken voor samenwerking binnen en buiten het instituut voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde in Tilburg. “Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s van Instituut Verbeeten en het brede netwerk van samenwerkingspartners onze maatschappelijke en professionele rol op het gebied van oncologie en diagnostiek nog verder uit te bouwen”, aldus Ed Rutters. “Ik geloof in de kracht van samen.”

“Het blijven bieden van hoogwaardige medische zorg vraagt om continue ontwikkeling en inzet van de nieuwste technieken en inzichten”, stelt Diederik Zijderveld, voorzitter raad van toezicht Instituut Verbeeten. “Samenwerking zowel binnen als buiten Instituut Verbeeten blijft van essentieel belang.”