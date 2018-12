ActiZ-voorman Kamp: investeer meer in veilige ouderenhuisvesting

ActiZ-voorzitter Henk Kamp wil dat er meer wordt geïnvesteerd in collectieve huisvesting voor ouderen. Tegen de trend in pleit hij voor oplossingen waarbij ouderen eerder “in een veilige omgeving bij elkaar kunnen wonen.” Gezien de grote urgentie maakt Kamp zich in het januarinummer van Skipr magazine sterk voor een maatschappelijke discussie over de ouderenzorg: “Met afwachten komen we er niet.”

Viervoudig oud-minister en ex-informateur Kamp is sinds een jaar voorzitter van ActiZ, de branchevereniging voor bestuurders in de verpleeghuiszorg, de wijkverpleging en de jeugdhulpverlening. In gesprek met Skipr-interviewer Willem Wansink zegt hij: “Als ouderen desgewenst in een veilige omgeving bij elkaar kunnen wonen, dan kan dat ertoe leiden dat er minder zorg nodig is die bovendien makkelijker kan worden verleend. Zeker als we de technologische mogelijkheden benutten om zorg te ondersteunen.”

Ongerust

Kamp pleit hiervoor, aangezien hij “met reden ongerust” is over het personeelstekort in de ouderenzorg. De situatie is “urgent,” stelt hij. Binnen drie jaar, waarschuwt Kamp, zijn er 100.000 extra mensen nodig voor de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. Elk jaar vertrekt er bovendien bijna een zesde van het personeel. Dat betekent dat er tot 2022 nog eens 90.000 extra personeelsleden dienen te worden geworven. “Hoe moet dat in een krappe arbeidsmarkt?” vraagt hij zich af.

Gedeeld probleem

"Het is hard nodig dat wij ons met zijn allen realiseren wat er op ons afkomt,” zegt Kamp. “Wij hebben er allemaal mee te maken. Omdat je én familie, buren en vrienden hebt die oud zijn en ook zelf oud wordt. Dit raakt iedereen. Het is een gedeeld probleem dat gedeelde oplossingen vereist.” Daarom bepleit de oud-bewindsman een maatschappelijke discussie over de ouderenzorg. “Zolang mensen dit niet als hun probleem ervaren, wachten ze af wat er wordt gedaan. Maar met afwachten komen we er niet.”

'Niet doen'

In het Skipr-interview verklapt Kamp dat hij ooit is gevraagd om politiek leider van de VVD te worden. “Ik dacht, dat moet ik niet doen. Toen het op een bepaald moment aan de orde was, was er een ander: Mark Rutte. Vijftien jaar jonger, beter geschikt dan ik, geschikter voor het vak, communicatief sterker. Ik liet het met overtuiging en plezier aan hem over. Ik deed wat ik dacht aan te kunnen, waardoor mij grote tegenslagen bespaard zijn gebleven.”

