Zorgverzekeraars moeten prijsindexering huisartsentarief laten zien

Zorgverzekeraars moeten transparanter zijn over hoe zij kostenstijging als gevolg van cao-loonontwikkeling door vertalen in de tarieven, in de huisartsencontracten voor 2019.

Die indexeringsafspraak, die al eerder werd gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) desgevraagd opnieuw bevestigd aan de huisartsen.

Naleving

Huisartsenvereniging LHV en de koepel van eerstelijnscentra InEen hebben onlangs aandacht gevraagd voor de naleving van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord, nadat volgens de LHV bleek dat de indexering niet of onvoldoende in huisartscontracten van zorgverzekeraars terugkwam.

Regionale situaties kunnen weliswaar soms tot andere tariefafspraken onder de streep leiden, maar dat mag de helderheid over het gehanteerde indexeringspercentage in 2019 niet vertroebelen.

Terugkoppelen

Branchevereniging ZN koppelt de oproep van de eerstelijnszorgers terug aan de zorgverzekeraars. LHV en InEen geven aan ZN door welke verzekeraars geen helderheid geven over de indexering.