Azora neemt dagopvang Achterhoek over van Welcom

Zorgorganisatie Azora neemt per 1 januari de dagopvang voor ouderen in Braamt en 's-Heerenberg over van de welzijnskoepel Welcom. Ook de medewerkers worden door Azora overgenomen. Voor de bezoekers van de dagopvang verandert er niets. Het gaat om ongeveer veertig ouderen.

Dat meldt dagblad de Gelderlander op 14 december. De dagopvang voor ouderen wordt steeds meer verzorging. Er komen meer en meer mensen met een zorgindicatie. Het is beter om de dagopvang over te laten aan een zorginstelling, zo oordeelt Welcom. Zorgorganisatie Azora levert op acht locaties verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg in de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland.

Door de overdracht van de dagopvang krimpt de Achterhoekse welzijnsorganisatie waar nu een kleine veertig mensen werkzaam zijn. De betrokken tien parttime-medewerkers treden bij Azora in dienst.