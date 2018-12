St. Anna en Philips werken aan nieuwe technologieën voor meer zorg op afstand

St. Anna Zorggroep en Philips gaan een strategische samenwerking van tenminste vijf jaar aan om patiënten beter op afstand te behandelen. De partijen zetten vooral in op technologische innovatie van geïntegreerde ketenzorg voor ouderen en de ontwikkeling van topsportgezondheidszorg.

Op 17 december hebben Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van St. Anna Zorggroep, en Victor Groothengel, general manager Health Systems bij Philips Benelux, de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Elkaar gevonden

St. Anna biedt ziekenhuiszorg, ouderenzorg en sportmedische zorg. "Als zorggroep, met een care- en een cure-tak, hebben we een heel eigen signatuur", zegt Ingrid Wolf. "We zijn een netwerkorganisatie die midden in de samenleving staat. Wij leiden geen medisch specialisten op, dus onze dokters zijn langdurig aan onze organisatie verbonden. Ze hebben zo een goed contact met de huisartsen en patiënten." De zorggroep moet inspelen op de groeiende vergrijzing in de regio Eindhoven en Geldrop – meer dan elders in Nederland - en dus de toename van chronische aandoeningen. Dat betekent steeds complexere zorg bieden buiten het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat sluit helemaal aan bij het netwerkkarakter van St. Anna, maar om die doelen - die ook in het hoofdlijnenakkoord staan - te realiseren, zocht St. Anna een netwerkpartner die ver was in technologie en big data én die aansluit bij de signatuur van de zorggroep. "Zo kwamen we erachter dat we met Philips moesten optrekken", zegt Ingrid Wolf. Dat gevoel was wederzijds, concludeert Victor Groothengel. "We hebben elkaar gevonden. Philips zocht een plek waar data, technologie en mensen bij elkaar komen. Zo’n zorgnetwerk was er dus al onder één dak in Geldrop. Daarbij komt: we sluiten ons graag aan bij de menselijke maat in St. Anna Zorggroep."



De partijen hebben de intentie om langdurig samen op te trekken, maar tekenden nu voor vijf jaar. "De ontwikkelingen gaan zo snel, dat je niet te ver vooruit kúnt kijken", legt Groothengel uit. Daarom is er een evaluatiemoment ingebouwd. "Dan kijken we welk effect de innovaties hebben. Welke waarde is toegevoegd", vult Wolf aan.

Toepassingen

Er liggen al concrete plannen om e-health toepassingen in te zetten, vertellen Wolf en Groothengel, zoals Philips Vital Health voor chronische aandoeningen als COPD en diabetes. Er wordt gewerkt aan een combinatie met Philips monitoring, om patiënten steeds meer op afstand te bewaken zonder daarbij de persoonlijke zorg binnen de zorggroep uit het oog te verliezen. Daarnaast gaan de partijen werken aan de ontwikkeling en implementatie van een digitaal zorgplatform voor patiënten, bewoners en zorgverleners. "Door monitoring van Philips Guardian en de koppeling met het digitale zorgplatform van Philips VitalHealth leveren we de geïntegreerde zorg binnen de zorgketen", zegt Victor Groothengel. Een ander aspect van de samenwerking richt zich op het ontwikkelen, testen en delen van kennis rond sport en gezondheidszorg, aldus Ingrid Wolf.