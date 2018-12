IGJ beëindigt aanwijzing voor Annatommie

De IGJ heeft de aanwijzing op Annatommie mc beëindigd. De kliniek heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen.

Dat meldt de inspectiedienst op 18 december. Annatommie mc is een particuliere kliniek voor orthopedie en bewegingsklachten. Bij bezoeken sinds september vorig jaar zag De IGJ een groot aantal tekortkomingen op de locaties Amstelveen en Utrecht. Annatommie toonde onvoldoende verbetering. Daarop volgde een aanwijzing. Die hield in dat Annatommie mc de kwaliteit en veiligheid van de zorg op zeven punten moest verbeteren.



Dat heeft de organisatie volgens de IGJ gedaan. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd. De inspectie zal Annatommie mc blijven volgen in haar reguliere toezicht.