Ontvlecht Noorderbreedte kiest voor tweehoofdig bestuur

Voormalig ziekenhuisbestuurder Henri Janssen gaat medio januari aan de slag als bestuurder van Noorderbreedte in Leeuwarden. Binnen het nieuwe tweehoofdig bestuur neemt huidig directeur-bestuurder Saskia van Opijnen de rol van voorzitter op zich.

Janssen gaat zich met name bezighouden met de bedrijfsvoering en de verdere ontvlechting van Noorderbreedte uit Zorgpartners Friesland. Als uitvloeisel hiervan werkt Noorderbreedte aan het versimpelen van processen om de zorg beter te ondersteunen en het verder verzelfstandigen van de organisatie. Van Opijnen zal primair verantwoordelijk zijn voor de zorg, kwaliteit en innovatie, HR en organisatie ontwikkeling en de samenwerking met alle stakeholders.

Bestuurservaring

Janssen is al ruim twinitg jaar werkzaam in de zorgsector. Hij bekleedde besturlijke functies bij onder meer de Saxenburgh Groep in Hardenberg, SKB Winterswijk, Pantein en Sint Jans Gasthuis in Weert. “Met Henri hebben we iemand aangetrokken die wil gaan en staan voor organiseren vanuit eenvoud”, zegt bestuurder Van Opijnen over haar nieuwe collega. “Dat past bij de ambities die we als Noorderbreedte hebben”.

Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Friesland en heeft vijftien woonzorglocaties en een revalidatiecentrum. Op diverse locaties wordt dagbesteding en dagbehandeling aangeboden. Er wonen ongeveer 1.250 cliënten bij Noorderbreedte.