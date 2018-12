Aedifica investeert 5,5 miljoen in woonzorglocatie Zwolle

Aedifica Nederland heeft voor een miljoen euro de bouwgrond gekocht voor de ontwikkeling van een woonzorglocatie in Zwolle. Daarnaast steekt het 4,5 miljoen in de bouw van het complex dat straks 24 wooneenheden telt.

Dat meldt IVVD op 19 december. Het turnkey bouwproject in de woonwijk Berkum, vlakbij het centrum van Zwolle, wordt in opdracht van Aedifica gerealiseerd door aannemer Schagen Groep. Stepping Stones Home & Care gaat er zorg bieden aan senioren met hoge zorgbehoeften. Naar verwachting kunnen die er vanaf het derde kwartaal van 2020 komen wonen.

Thuismarkt

Aedifica is een dochter van het in Brussel genoteerde vastgoedfonds. Het beschouwt Nederland als haar tweede thuismarkt. Het project in Zwolle is niet de eerste samenwerking met Stepping Stones Home & Care. Eerder investeerde Aedifica bijvoorbeeld in zorgresidentie Spes Nostra in Vleuten.