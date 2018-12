GGZ Nederland komt in verweer tegen suïcide-ramp

GGZ Nederland gaat zich onder het motto ‘Zero Suïcide’ inspannen om het aantal zelfdodingen drastisch terug te dringen. De branchevereniging heeft hiertoe een ‘bouwteam’ opgezet dat samen met andere partners gaat werken aan de Zero Suïcide-ambitie.

Zero Suicide is een activistische internationale methodiek die gebaseerd is op het idee dat zelfdoding onder patiënten die in zorg zijn te voorkomen is. De leden van GGZ Nederland hebben er 7 december voor gekozen om zich -volgens het Next Level gedachtengoed- te verbinden aan de Zero Suïcide ambitie.

Jaarlijkse ramp

GGZ Nederland wil zich sterk maken voor een land waar niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Samen met de overheid, hulplijn 113, de beroeps, cliënten- en familieorganisaties en andere partijen wil GGZ Nederland “de jaarlijkse ramp van 2000 suïcides” mee helpen voorkomen. Hiervoor moet wel nog veel gebeuren. GGZ Nederland heeft een bouwteam opgericht wat in samenspraak met 113 en het reeds bestaande zelfmoordpreventie-netwerk verdere invulling gaat geven aan de Zero Suïcide ambitie.