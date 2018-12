Juzt en Amarant ambiëren mogelijke fusie

Jeugd- en opvoedhulp Juzt en de jeugddivisie van Amarant gaan onderzoeken hoe ze hun samenwerking op het gebied van jeugdzorg in de regio West-Brabant kunnen versterken. Een fusie is een mogelijke uitkomst.

Dat zegt bestuursvoorzitter Jos van Nunen op 18 december tegen dagblad BN/De Stem. Door een ‘structurele en niet-vrijblijvende samenwerking’ hopen Juzt en Amarant toekomstige uitdagingen beter aan te kunnen. In mei wordt bekend hoe de samenwerking er organisatorisch uit gaat zien.

Ambulant

Juzt biedt jeugd- en opvoedhulp en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Amarant is onderdeel van Amarant Groep. Dat ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk en dagbesteding. De samenwerkende partijen denken met name voordeel te kunnen halen voor jongeren die in een instelling wonen. De kennis die Amarant heeft in het ambulant behandelen van volwassenen met een verstandelijke beperking kan ook worden toegepast voor de complexere jeugdzorg, zegt bestuursvoorzitter Ronald Helder van Amarant. Dat maakt de zorg goedkoper.