De Zorgcirkel completeert raad van toezicht

Herman Holtslag treedt per 1 januari 2019 toe tot de raad van toezicht van De Zorgcirkel. Opgrond van zijn ruime ervaring in de zorg, waaronder als revalidatiearts, toezichthouder en bestuurder, is hij een goede aanvulling voor de aanbieder van ouderenzorg in Purmerend.

Momenteel is Holtslag werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie AMC als staflid, opleider & chef polikliniek en is daarnaast adviseur c.q. expert bij NOC*NSF.

De Zorgcirkel maakt zich sterk voor goede ouderenzorg waar mensen op leeftijd zich gezien en gewaardeerd voelen. Om dit zo optimaal mogelijk te ondersteunen is in 2017 de start gemaakt met de nieuwe strategische koers van De Zorgcirkel “vanuit behoefte gestart”. De structuur van de organisatie is aangepast naar een regiomodel, gebaseerd op de verzorgingsgebieden van De Zorgcirkel en de hele organisatie is betrokken bij de nieuwe koers. Ook de raad van toezicht veranderde van samenstelling. Met de komst van Holtslag is de raad van toezicht voltallig.