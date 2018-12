Brentano benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Dik van Starkenburg is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Brentano Amstelveen en Brentano Beheer. Hij volgt op 1 januari 2019 Peter van den Elzen op die in juni zijn functie heeft neergelegd.

Van Starkenburg (63) bekleedde verschillende functies in de gezondheidszorg als bestuurder van verschillende ziekenhuizen en toezichthouder. Momenteel is hij voorzitter van de raad van toezicht van De Pieter Raat Stichting, lid van de raad van toezicht van GGZ Delfland en voorzitter van de raad van commissarissen van Medirisk. Eerder was Van Starkenburg onder meer bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. In zijn werk maakt hij daarbij graag gebruik van nieuwe werkwijzen, maar ook van innovatieve digitale technologieën.