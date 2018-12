Roessingh heeft weer complete raad van toezicht

Hans Poortier is op 18 december toegetreden tot de raad van toezicht van revalidatiecentrum Roessingh. Hij vult hiermee de zesde en tevens laatste vacante plek van de raad van toezicht in. In zijn nieuw rol wordt Poortier lid van de remuneratiecommissie.

Poortier heeft een bedrijfskundige en financiële achtergrond en bekleedde bestuursfuncties bij verschillende zorgorganisaties, waaronder Leveste Care, Meriant en Antistollingscentrum Oost-Nederland. Momenteel is Poortier bestuurder van De Lichtenvoorde, een organisatie in de Achterhoek die zorg en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Voorzitter Tineke Hirschler van de raad van toezicht toont zich content met de komst van Poortier: “Met zijn gedrevenheid en daadkracht is Hans een goede aanvulling op ons team.”