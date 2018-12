GGZ Oost Brabant kiest voor bestuurlijke continuïteit

De raad van toezicht heeft Fred Pijls per 1 februari 2019 benoemd tot voorzitter raad van bestuur van GGZ Oost Brabant. Pijls is sinds 2008 in dienst, waarvan de laatste vijf jaar als lid van de raad van bestuur.

Pijls volgt als bestuursvoorzitter Oscar Dekker op met wie hij de afgelopen vijf jaar de raad van bestuur vormde van de ggz-organisatie in Uden. Dekker gaat volgend jaar aan de slag als bestuursvoorzitter van Koninklijke Kentalis. Volgens de voorzitter van de raad van toezicht Wim Corsten is Pijls bij uitstek geschikt om Dekker op te volgen vanwege “zijn bewezen bestuurlijke kwaliteiten, verbindende houding en zijn toegankelijkheid en zichtbaarheid”. Ook wijst Kersten op het belang van continuïteit in het bestuur van de organisatie.

Om de vrijvallende positie van Pijls in te vullen heeft de raad van toezicht besloten een vacature opengesteld met ‘een zorginhoudelijk profiel’. Verder wordt van de kandidaat “een zakelijke inslag en innovatief handelend vermogen” verwacht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Pijls was eerder was hij directeur GGZ Land van Cuijk/Noord-Limburg en de Centra voor Psychisch Herstel. Daar is later het expertisecentrum NAH Huize Padua bijgekomen. Daarvoor was hij werkzaam als consultant en in verschillende managementfuncties bij het Maasziekenhuis en Pantein zorgconcern.