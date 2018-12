Liemerije benoemt nieuw lid raad van toezicht

Arnout Siegelaar is toegetreden tot de raad van toezicht van de aanbieder van ouderenzorg Liemerije. Siegelaar heeft als aandachtsgebied ondernemerschap en vastgoed.

Siegelaar (1965) is sinds 2016 actief als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het gebied van vastgoed in de zorg. Daarvoor heeft hij zestien jaar gewerkt in beleidsmatige functies in de zorg. Zo was hij onder meer adviseur bij het Aedes-ActiZ Kenniscentrum voor wonen en zorg. Naast zijn advieswerk doet hij promotieonderzoek aan het UMCG naar de invloed van ontwerp en inrichting op het welbevinden en kwaliteit van leven bij mensen met dementie.