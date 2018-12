IGJ: Blindenzorg in Wolfheze onder de maat door personeelstekort

Het Schild in Wolfheze, een woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen, heeft te weinig gekwalificeerd personeel om zorg op maat te leveren voor de doelgroep. Dat concludeert de IGJ naar aanleiding van een bezoek aan Het Schild in oktober.

De zorg aan 150 bewoners staat onder druk, zo meldt dagblad de Gelderlander op 21 mei. Al eerder stelde de OR dat de werkdruk onaanvaardbaar hoog is. Dat komt niet alleen door het gebrek aan gekwalificeerde krachten, maar ook door het vertrek van enkele managers.

Begrotingstekort

Directeur Frank van der Eijnden en Dick van Dijk, voorzitter van de raad van toezicht, beamen de conclusies in het rapport van de IGJ. Personeel moet worden bijgeschoold, maar daarvoor ontbreekt het Het Schild aan financiële middelen, stelt Van Dijk. Vorig jaar had de instelling een begrotingstekort van 370 duizend euro. Daarom reorganiseert Het Schild, waarbij in managers-lagen en facilitaire kosten wordt gesneden.

Zzp’ers

Daarbij kampt de instelling ook met krapte op de arbeidsmarkt, zegt Van der Eijnden, waardoor vacatures niet zijn te vervullen. Het Schild werkt veel met zzp’ers, maar die zijn duurder dan vaste krachten. Het Schild hoopt ook nog steeds op extra geld uit de pot voor verpleegzorg van het rijk, hoewel dat vanwege de aparte financieringsstroom voor onze doelgroep ingewikkeld ligt.