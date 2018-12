Patiënt MC Slotervaart overleden na falende pieper

Terwijl het faillissement naderde, werd MC Slotervaart deze zomer opgeschrikt door een calamiteit met een haperende pieper. De reanimatieapparatuur arriveerde pas na twaalf minuten bij een patiënt in nood, die overleed. Een woordvoerder van het hospitaal bevestigt een bericht van Het Parool daarover.

De reanimatiekar met apparatuur om de ademhaling over te nemen en de patiënt te defibrilleren, hoort binnen enkele minuten naast het bed te staan. Toen de pieper niet werkte, rende een medewerker door de gang om alarm te slaan.

Volgens de zegsman waren bij de man wiens toestand snel verslechterende al diverse gespecialiseerde hulpverleners aan de slag toen de kar erbij werd geroepen. Onderzoek van de calamiteitencommissie heeft inmiddels uitgewezen dat de patiënt het hoogstwaarschijnlijk ook niet had gered als de kar eerder was gearriveerd. Toch was het fout dat deze zo lang op zich liet wachten, erkent de woordvoerder.

Hoewel het ziekenhuis eind oktober failliet ging, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de melding van de calamiteit nog in onderzoek, zo meldt de krant. (ANP)