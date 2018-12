Ziekenhuis Amstelland neemt basiszorg over van Amsterdam UMC

Een deel van de basiszorg die Amsterdam UMV verleent, verschuift vanaf 2019 naar Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Dat levert een Ziekenhuis Amstelland een sterkere basis op, en Amsterdam UMC kan zich beter richten op hoogcomplexe patiëntenzorg.

Op 21 december hebben Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De overeenkomst is in lijn met het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg van het kabinet, dat uitgaat van het organiseren van de juiste zorg, op de juiste plek, zo stellen de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Overleg

Het is nog niet helemaal duidelijk wel deel van de zorg wordt verplaatst. In goed overleg wordt onder meer bekeken of Ziekenhuis Amstelland de zorg van een deel van de SEH-patiënten, niet-complexe hartpatiënten, neurologische en nierpatiënten kan overnemen. Amsterdam UMC wil ook meer OK-ruimte plus verpleegkundig personeel bij Ziekenhuis Amstelland gaan huren. Daarnaast kijken de ziekenhuizen welke patiëntenzorg Amstelland op de lange termijn kan gaan overnemen.