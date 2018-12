NFU-programmaleider e-health: UMC's klaar om op te schalen

De investeringen uit het eerste Citrienfonds voor e-Health in UMC’s hebben niet alleen e-Health-oplossingen opgeleverd die hun nut bewijzen. Ook is er veel geleerd van wat juist niet bleek te werken. In de tweede investeringsronde kunnen de beste projecten landelijk worden gemaakt en staat het fonds ook open voor nieuwe e-Health initiatieven van buiten de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Zo kijkt programmaleider Marlies Schijven van NFU e-Health terug en vooruit op de effecten van investeringen die het Citrienfonds deed en doet in digitale zorgoplossingen.

De eerste ronde van het fonds leverde 28 e-Health projecten op binnen de acht Nederlandse UMC’s.

Betere zorg

Schijven, tevens chirurg en hoogleraar Simulation, Serious Gaming en Applied Mobile Healthcare: “We zagen veel e-Health toepassingen die er goed in slaagden om patiënten te ontzorgen, zorg dichterbij patiënten te brengen, of zorgmedewerkers in staat te stellen beter voor de patiënt te zorgen.”

Nu de eerste investeringsronde om te komen tot ‘evidence-based-e-Health’ erop zit, gaat een tweede investeringsronde verder met de implementatie en opschaling van de successen. Initiatieven van buiten de UMC’s kunnen nu ook aansluiten, liefst al in januari bij de start van de e-Healthweek, zo liet Schijven weten op de slotmanifestatie van de eerste investeringsronde in e-Health.

