Radboud REshape: fundament voor meer draagvlak e-Health is gelegd

Draagvlak krijgen voor innovatieve e-Health oplossingen vergt tijd, maar het fundament is de afgelopen jaren zo langzaamaan wel gelegd. Digitale oplossingen krijgen landelijk meer aandacht, en de mogelijkheden worden gelukkig steeds meer omarmd door artsen, wat het vertrouwen in e-Health vergroot. Dat signaleert Barend Heeren, Programmamanager REshape & Innovation Center Radboud UMC Nijmegen.

“Sommige zaken hebben echt tijd nodig, maar er ontstaat vertrouwen dat het anders kan. En dan kan je sneller doorgroeien in oplossingen die je aanbiedt”, zo stelt Heeren, gevraagd naar obstakels in de ontwikkeling van e-Health oplossingen.

Sommige dokters lopen voorop, terwijl anderen liever afwachten als het om e-Health toepassingen gaat, weet Heeren. De adoptie van e-Health groeit volgens hem als het gepromoot wordt door de dokters. “Daarbij is het belangrijk dat zij zien wat mogelijk is, welke ideeën er leven, en vooral om het te dóen, samen met mensen die een aandoening hebben.”

Kansen voor e-Health

Radboud REshape & Innovation Center signaleert als kans voor e-Health dat de complexe zorg in het ziekenhuis maar een klein schakeltje is in de zorg rondom een patiënt. Het grootste deel speelt zich buiten ziekenhuis af. e-Health kan het aantal noodzakelijke ziekenhuisbezoeken verminderen en de patiënt meer regie over de informatie van verschillende zorgverleners en eigen metingen geven.

Ook kan de informatie die een UMC graag verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek dank zij technologische innovaties eenvoudiger worden verzameld. Zonder dat de patiënt het idee heeft ‘huiswerk’ voor de dokter te moet doen.

SKIPR sprak 12 december met de geïnterviewde op de slotmanifstatie van het NFU programma e-Health