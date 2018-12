Oud-ziekenhuisbestuurder versterkt privacy-waakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt twee nieuwe bestuursleden in de persoon van Monique Verdier en Katja Mur. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming mee ingestemd hen bij de Koning voor te dragen voor benoeming.

Met de benoeming van Verdier en Mur komt het bestuur van de AP weer op volle sterkte. Verdier wordt vicevoorzitter en start per 1 januari 2019. Mur wordt bestuurslid en stapt per 1 februari 2019 over naar de AP.

Ziekenhuizen

Verdier (1963) heeft veel ervaring als bestuurder, adviseur en toezichthouder in de zorg. Zij was jarenlang lid van de raad van bestuur van het Groene Hart ziekenhuis in Gouda en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Momenteel werkt zij als executive coach en persoonlijk adviseur. Verdier studeerde wiskunde en technische bedrijfskunde in Eindhoven.

Bestuurskundige Mur (1971) werkt sinds 1993 in het openbaar bestuur: zij is sinds 2010 directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van VWS. Daarvoor werkte zij als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij diverse ministeries.

Digitale samenleving

“Ik kijk uit naar een goede samenwerking met deze twee ervaren bestuurders”, reageert AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “In onze complexe, steeds digitalere samenleving neemt het belang van privacybescherming toe. De waardevolle en gevarieerde ervaring en achtergrond van de nieuwe bestuurders helpen ons om verder invulling te geven aan onze taken en ambities.”

De drie bestuurders vormen een collegiaal bestuur. Onderling gaan zij de portefeuilles verdelen.