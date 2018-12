UMCG opent leegstaande ok’s en ic-bedden

Het UMCG trapt vanaf begin 2019 het gaspedaal in. Doordat tientallen medewerkers een paar uur meer gaan draaien, kunnen leegstaande operatiekamers weer open en kunnen op de ic extra bedden in gebruik genomen. Dit om de oplopende wachttijden tegen te gaan.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden op 24 december. Zestig tot zeventig ok-assistenten, anesthesiemedewerkers en ic-verpleegkundigen, die parttime werken, gaan vier uur per week meer werken. Dat betekent dat in januari en februari vijftig uitgestelde operaties kunnen worden ingehaald.

Ok’s

Het UMCG heeft 24 ok’s. Daarvan stonden er vier leeg. In januari worden er twee weer in gebruik genomen en in de loop van het jaar nog eens twee. Van de 38 ic-bedden werden er acht niet gebruikt. Daarvan worden in januari vijf weer in gebruik genomen en in de loop van het jaar de rest.

Personeelstekort

De extra uren van het parttime personeel is niet de enige oplossing voor het personeelstekort. Om te voorkomen dat bedden en operatiekamers leeg blijven, heeft het UMCG meerdere maatregelen bedacht. Zo is er een bindingspremie ingesteld voor personeel in het operatiecentrum. Daarnaast gaat het ziekenhuis drie miljoen investeren in het werven en opleiden van verpleegkundigen.

Medium care

Het UMCG zet medium-care afdeling op voor de overgang van intensive care naar verpleegafdelingen. Dat gaat om negen bedden op de neurologie/neurochirurgie en twee op de chirurgie. Doordat patiënten daardoor minder lang op de intensive care hoeven te blijven, kunnen andere patiënten eerder geopereerd worden.